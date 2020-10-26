Центробанк резко нарастил продажи валюты

Центробанк с 26 октября увеличил ежедневные продажи валюты за счет средств Фонда национального благосостояния, сообщается на сайте регулятора. В рублевом выражении объем ежедневных продаж вырос до 4 миллиардов рублей.

«Конверсионные операции со средствами Фонда национального благосостояния в рамках реализации бюджетного правила проводятся как в рамках регулярных операций по накоплению или расходованию средств ФНБ, так и в иных целях», — говорится в сообщении.

Увеличение объема продаж валюты произошло за неделю до выборов президента США, которые назначены на 3 ноября. Аналитики полагают, что Центробанк пошел на такой шаг из-за неопределенности относительно результата будущего голосования.

Официально Центробанк начинает продавать валюту в рамках конвертации средств Фонда национального благосостояния на покупку акций «Аэрофлота». 22 октября за счет средств ФНБ государство купило акций авиаперевозчика на сумму более 9 миллиардов рублей.

Банк России осуществлял операции по продаже иностранной валюты с 19 марта 2020 года только в случае снижения цены нефти марки Urals ниже 25 долларов за баррель. После 12 мая с учетом сложившейся ценовой конъюнктуры на нефтяном рынке эти операции не проводились.