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Байден посчитал Россию главной угрозой для США

Источник:
ТАСС
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Фото: cornstalker / Attribution License

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден считает, что наибольшую угрозу для Соединенных Штатов на международной арене представляет Россия.

«Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия. Во-вторых, я считаю, что самым большим конкурентом является Китай», — приводит ТАСС заявление Байдена.

По его словам, не менее серьезную опасность для Соединенных Штатов на международной арене представляет политика действующего американского лидера Дональда Трампа.

«Посмотрите, что он [Трамп] делает — он сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза всем нашим друзьям», — сказал кандидат от демократов. Он отметил, что такой подход президента обернулся увеличением ракетного арсенала КНДР и «приближением Ирана <...> к созданию ядерного оружия». «Наши друзья по НАТО отворачиваются от нас, потому что не могут на нас положиться», — заключил Байден.

Ранее он высказал мнение, что Москва является для Вашингтона противником, а не врагом. «Я считаю, что Россия — противник. Я действительно так думаю», — отмечал политик. При этом он добавил, что в случае его победы на ноябрьских выборах Москва «заплатит цену» за предполагаемое вмешательство в американский избирательный процесс.

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Трамп главным противником США считает Китай. Он обвинил Байдена в том, что он жертвует национальными интересами в угоду Пекину. «Байден куплен Китаем. Байден принял 1,5 миллиарда долларов под управление своего сына <...>. Байден — слабак, когда дело касается Китая. Байден был слабаком, когда дело касается Китая, с самого начала», — утверждал президент.

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Е. Рудаков

Это не бои без правил а бои смешанного стиля колхозник. Да и кого интересует что ты там считаеш

Uynachalnica

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Uynachalnica

Черный день российской - это когда тебя назначили за нее отвечать!

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