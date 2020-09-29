Горбачев попросил США пойти на контакт с Путиным

Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал победителя предстоящих президентских выборов в США без промедлений провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы гонка ядерных вооружений не вышла из-под контроля.

«Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из этой застывшего состояния», — заявил Горбачев в интервью Times, которое перевело ИноСМИ.

Горбачев отметил, что отношения между двумя странами в середине 1980-х годов были сложнее, чем они есть сейчас. Однако России и Соединённым Штатам тогда удалось найти выход при помощи «доверия, понимания и выстраивания отношений друг с другом».

По его мнению, Москва и Вашингтон должны провести «второй Рейкьявик» — эта встреча Горбачева и экс-президента США Рональда Рейгана в Исландии в 1986 году проложила путь к заключению договора Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого в прошлом году вышел Белый дом.

Горбачев опасается, что после такого решения президента США Дональда Трампа ядерная гонка между Россией и США ускорилась. Особую озабоченность вызывают планы США по разработке нового ядерного оружия, что повлекло за собой объявление Россией о разработке целого ряда новых оружейных систем.

«Мировая политика движется во всё более опасном направлении. Нынешняя деятельность в военной сфере стала похожа на подготовку к настоящей войне», — посетовал экс-политик.