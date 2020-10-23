Цифровые дипломы появятся в России

Минобрнауки России задумалось над введением дипломов о высшем образовании, заявила замминистра науки и высшего образования России Елена Дружинина на совещании в Госдуме.

«В настоящий момент Минобрнауки прорабатывает вопрос с электронными цифровыми дипломами», — приводит ТАСС слова Дружининой, сказанные ей в ходе обсуждения законопроекта о молодежной политике в России.

По словам замминистра, одной из проблем, с которой сталкивается министерство в этом вопросе, являются ограничения в законодательстве в части передачи персональных данных.

С 1 июня 2020 года в России стали выдавать электронные трудовые книжки. В них вносят все изменения в трудовых отношениях владельца — прием на работу, перевод, увольнение, обучение по время работы.