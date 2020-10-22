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Глава российской разведки прибыл в Минск для встречи с Лукашенко

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прибыл в Минск для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прибыл во Дворец независимости, где состоится встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», — сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее Нарышкин заявлял, что СВР внимательно следит за происходящим в Белоруссии, а также за планами Запада в отношении этой страны, поддерживая постоянный контакт с белорусскими спецслужбами.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа. По данным ЦИК, победу с 80,10% голосов одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования и инициировала создание Координационного совета оппозиции.

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В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. 20 августа Генпрокуратура Белоруссии по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Оппозиция призывает продолжать протесты.

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