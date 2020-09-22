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Глава СВР раскрыл цель раскручивания Западом дела Навального

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что главной целью раскручивания «дела Навального» для Запада является блокировка строительства «Северного потока — 2».

«СВР России фиксирует высокую активность некоторых западных стран по раскручиванию так называемого дела Навального. Становится все более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является "Северный поток — 2", приводит ТАСС слова Нарышкина.

Нарышкин заявил, что усилия по блокированию данного маршрута под видом «наказания России за Навального» представляют собой типичный пример недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа. «Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу», — отметил Нарышкин.

«Помимо таких откровенных демаршей, американцы развернули кампанию давления на европейские страны по различным конфиденциальным каналам с требованием заблокировать строительство "Северного потока — 2". В этих условиях не удивительно, что наиболее одиозным нападкам проект подвергается со стороны Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины, которые из кожи лезут, стремясь продемонстрировать Вашингтону свою полезность», — сказал Нарышкин.

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Он считает, что большинство европейцев понимают, что отказ от проекта нанесет им существенный ущерб. Нарышкин надеется на здравый смысл ЕС перед холодной зимой. «Думается, что члены ЕС не будут действовать в отношении "Северного потока - 2" по принципу: "Назло бабушке отморожу уши". Тем более, что зиму обещают холодную, и газа потребуется много», — заключил директор СВР.

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