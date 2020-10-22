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Депутат Госдумы допустил десантную операцию России в Карабахе

Источник:
НСН
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Россия может отреагировать на развитие ситуации в Нагорном Карабахе в том числе «путем десантной операции» в рамках ОДКБ, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

В России должны понимать, что в данном конфликте речь идет не только о борьбе с армянами в Нагорном Карабахе, а «о попытке утвердить новый мир в Закавказье, в котором Турция является вершителем судеб», сказал Затулин в интервью НСН.

По его словам, Россия должна доказать, что является ведущей страной на постсоветском пространстве. «В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской — не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады», — сказал парламентарий.

Он добавил, что, если потребуется, Москва должны внятно объяснить Грузии, «что через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению».

«Это решение вынужденное, потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные. Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры», — подчеркнул Затулин.

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Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь, но по факту этого не случилось.

Тема: Карабахский конфликт
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Оборона #Военная политика #Конфликты #Армия #Мир #Россия
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