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Трамп пообещал установить мир силой с помощью нового оружия

Источник:
РБК
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Соединенные Штаты будут выстраивать свою мирную политику с позиции силы при помощи новых видов вооружения, заявил президент США Дональд Трамп.

«Ни у кого нет оружия, хоть близко сравнимого с тем, которым обладаем мы. Надеюсь, США никогда не придется его применять. Но мы установим мир с позиции силы. Вот для чего это все», — цитирует РЬК Трампа.

По его словам Трампа, сейчас у Соединенных Штатов самая мощная армия в мире, чему завидуют «и Россия, и Китай, и Северная Корея, и другие страны».

В сентябре глава государства заявлял, что у страны есть неизвестные никому виды вооружений. «У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется», — сообщил Трамп.

Он отметил, что сейчас США создают отличное оружие, а финансирование армии в размере 2,5 триллиона рублей в последние три года сделала вооруженные силы страны «сильнее, чем когда-либо ранее».

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