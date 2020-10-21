Роспотребнадзор Алтая объяснил разнящиеся данные по числу заболевших

Роспотребнадзор Алтайского края объяснил разницу в данных регионального оперштаба по числу заболевших ковидом и показателей федерального портала стоп.коронавирус.

Накануне краевой оперштаб объявил о 190 новых случаях заражения коронавирусом в Алтайском крае за сутки. Однако на сайте стопкоронавирус.рф была опубликована другая цифра — 305. Это вызвало шквал вопросов от местных жителей.

«Были автоматически включены в статистику бессимптомные случаи, выявленные в рамках планового мониторинга сотрудников ряда предприятий и учреждений, которые регулярно тестируют всех своих сотрудников, вне зависимости от наличия или отсутствия клиники», — прокомментировало правительство региона со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.

Еще летом в Алтайском крае в статистике перестали учитывать жителей, переносящих ковид без симптомов, однако они также получают лечение и находятся под меднаблюдением. Такой подход вызывал критику со стороны населения, жители заявляли, что власти края «играют со статистикой».

Теперь оперштаб региона принял решение сообщать полное количество инфицированных, включая бессимптомных. Так, сегодняшние данные в 320 случаев учитывают 115 жителей края, добавленных 20 октября оперативным штабом, как бессимтомных носителей вируса, которые выявлены в регионе за последние три дня.

«В формате прежней статистики на 21 октября в крае выявлено 205 больных, у 13 из которых заболевание протекает без клинической картины (бессимтомно)», — поясняется в региональной сводке.

О расхождении в региональных и федеральных данных писали и жители других регионов, например, соседней Республики Алтай, где бессимптомников из сводки никогда не исключали.