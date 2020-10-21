Метеорный поток Ориониды достигнет максимума

Метеорный поток Ориониды активен в небе в октябре и начале ноября, его максимум придется на четверг, 21 октября, рассказала Sibnet.ru специалист новосибирского планетария при СГГА Виктория Дамм.

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«Метеорный поток Ориониды, радиант которого расположен на границе между созвездиями Ориона и Близнецов, возник в результате многочисленных пролетов через внутренние области Солнечной системы знаменитой кометы Галлея», – сообщила собеседница.

«Звездный дождь», по информации астрономов, активен почти весь октябрь, а также начало ноября: со 2 октября по 7 ноября.

«Слабо выраженный максимум приходится на 21 октября с количеством более 20 частиц в час», – рассказала представитель планетария.