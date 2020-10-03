Что можно увидеть в небе в октябре

Сразу несколько планет можно увидеть в небе над Сибирью в октябре невооружённым глазом. Также случится редкое небесное явление – «Голубая Луна», сообщила Sibnet.ru представитель планетария СГГА Виктория Дамм.

Видимость планет

Планеты, видимые невооруженным глазом

«Венера хорошо видна утром на протяжении всей осени, поэтому ее вновь можно назвать «Утренняя звезда». Она выходит из-за горизонта около четырех часов ночи в северо-восточной части неба и перемещается в сторону востока, поднимаясь высоко в предрассветные часы», – рассказала собеседница.

Марс – условия видимости Марса исключительно благоприятные. Сближение с Землёй 6 октября в 23.20 мин до 0,415 астрономической единицы (1 астрономическая единица – 150 миллионов километров), а это всего немногим больше расстояния, что было в великое противостояние в 2018 году. Поэтому блеск красной планеты и угловой диаметр близки к максимально возможным. А высота над горизонтом будет значительно больше, чем в 2018 году.

Противостояние планеты 14 октября около 6 утра. В октябре планета появляется над восточным горизонтом, видна на протяжении всего темного времени суток, исчезая в утренних сумерках. Всю осень и зиму Марс будет виден вечером и в течение почти всей ночи.

Юпитер – благоприятные условия для наблюдения. Газовый гигант виден в вечерние часы над горизонтом в южной части неба. Недалеко от Юпитера располагается планета Сатурн. Путь обеих планет проходит низко над южным горизонтом.

Сатурн – виден на вечернем небе над южным горизонтом. Кольца Сатурна при наблюдении с Земли близки к максимальному раскрытию, но постепенно сужаются.

Планеты, которые можно увидеть с помощью бинокля или телескопа

Уран – наилучшее время для наблюдения планеты. Уран виден всю ночь, в той же части неба, что и Марс. Появляется вечером над северо-восточным горизонтом, поднимается высоко над южным горизонтом и виден всю ночь до наступления сумерек.

Нептун – виден всю ночь в южной части неба, появляется вечером над юго-восточным горизонтом и исчезают над юго-западным.

Фазы Луны

Новолуние в октябре 2020 года, по информации планетария, наступит 17 октября в 02.31 по новосибирскому времени.

Также в этом месяце на небосводе редкое явление – два полнолуния. Первое произошло в ночь на 2 октября, а второе ожидается 31 октября. Такое называют «Голубой Луной». Подобные явления происходят только раз в 2-3 года.

«Название «Голубая Луна» обусловлено не сменой цвета Луны, а идиоматическим выражением «Once in a BlueMoon», заимствованным из английского языка. Оно переводится как «Однажды при голубой Луне» (смысл которого – крайне редко, либо никогда). Луна в этот день будет выглядеть также как и в остальные полнолуния года, то есть будет иметь обычный, пепельно-серый цвет», – рассказала Виктория Дамм.