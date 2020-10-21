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Сериал «Иванько» выйдет на ТНТ в ноябре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Премьера комедийного сериала «Иванько» состоится 2 ноября на канале ТНТ. Проект рассказывает о подругах, пытающихся наладить личную жизнь друг друга.

В центре сюжета «Иванько» — дружеские отношения трех женщин: скромной учительницы английского и психолога Вали, преподавательницы танцев и разбитной тамады Насти и учительницы биологии Ярославы. Героиням чуть за 30, и каждой из них кажется, что проблемы подруги куда серьезнее, чем ее собственные.

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С одной стороны, желание во что бы то ни стало помочь и научить всех жизни выглядит комично, с другой — это вмешательство помогает понять, что на самом деле они несчастны, и с этим пора разобраться.

Главные роли в «Иванько» играет дуэт характерных комедийных актрис Лины Миримской и Вали Мазуниной, также в ролях — Виктория Заболотная, Денис Шведов, Анастасия Акатова, Елена Шевченко, Алексей Вертков, Михаил Тройник.

Премьера сериала «Иванько» — со 2 ноября в 20.00 на ТНТ.

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