Сериал «Иванько» выйдет на ТНТ в ноябре

Премьера комедийного сериала «Иванько» состоится 2 ноября на канале ТНТ. Проект рассказывает о подругах, пытающихся наладить личную жизнь друг друга.

В центре сюжета «Иванько» — дружеские отношения трех женщин: скромной учительницы английского и психолога Вали, преподавательницы танцев и разбитной тамады Насти и учительницы биологии Ярославы. Героиням чуть за 30, и каждой из них кажется, что проблемы подруги куда серьезнее, чем ее собственные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кинотерапия: лучшие фильмы для потерявших смысл жизни

С одной стороны, желание во что бы то ни стало помочь и научить всех жизни выглядит комично, с другой — это вмешательство помогает понять, что на самом деле они несчастны, и с этим пора разобраться.

Главные роли в «Иванько» играет дуэт характерных комедийных актрис Лины Миримской и Вали Мазуниной, также в ролях — Виктория Заболотная, Денис Шведов, Анастасия Акатова, Елена Шевченко, Алексей Вертков, Михаил Тройник.

Премьера сериала «Иванько» — со 2 ноября в 20.00 на ТНТ.