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Нарышкин заявил о подготовке США цветной революции в Молдавии

Источник:
ТАСС
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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США готовят «цветную» революцию в Молдавии, в случае победы Игоря Додона на выборах президента страны.

«Сейчас мы отчетливо видим, что "революционный" сценарий американцы готовят (после событий в Белоруссии и Киргизии) и для Молдавии, которая в ноябре будет избирать президента», — приводит ТАСС заявление Нарышкина.

По его словам, США не устраивает действующий глава государства. «Оценивая шансы Додона на победу как предпочтительные, Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования», сказал глава СВР.

Он отметил, что молдавских силовиков убеждают дипломаты из посольства США не препятствовать вероятным уличным протестам и переходить на «сторону народа» сразу. Глава СВР также заявил о наличии информации о подготовке к выезду в Молдавию «с понятными задачами» группы американских специалистов по «цветным революциям».

Нарышкин заявил, что Вашингтон продолжает бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела государств, дружественных Москве по периметру российских границ.

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Ропаи Ропаи

Опыт южных соседей ничему не научил Белоруссию?А мне позиция Европы нравится.У них на улицах среди бела...

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