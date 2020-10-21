Рассекречен новый персонаж второго «Аватара»

Создатели «Аватара 2» опубликовали снимок, где присутствует новый персонаж фильма. Им оказалась актриса Эди Фалко, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Аватара».

«Вот закулисный снимок Эди Фалко в роли генерала Ардмора, нового руководителя отдела RDA на Пандоре», — говорится в сообщении.

Here’s a behind the scenes still of Edie Falco as General Ardmore, the new head of RDA activity on Pandora. pic.twitter.com/USCULPvGfd — Avatar (@officialavatar) October 19, 2020

Эди Фалко наиболее известна благодаря ролям Кармелы Сопрано в сериале «Клан Сопрано» и Джеки Пейтон в сериале «Сестра Джеки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Обновился список перенесенных из-за COVID крупных фильмов

Сюжетная линия ее героини генерала Ардмора, нового руководителя отдела Корпорации по освоению природных ресурсов, пока неизвестна.

По сюжету второго «Аватара», герой Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от бизнесменов с Земли. Премьера фильма «Аватар 2» назначена на 2022 год.

Ранее кинокритики посчитали сюжет второго «Аватара» слабым звеном нового проекта Кэмерона. Для второго фильма и последующих сиквелов потребуется гораздо более убедительное повествование, чтобы кинозрители возвращались к франшизе каждые пару лет вплоть до 2028 года, писало издание Screenrant.