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Роспотребнадзор сообщил о подрывающем защиту от COVID холоде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Переохлаждение из-за резких перепадов температур в осенне-зимний период подрывает защиту организма к респираторным инфекциям, в том числе и коронавирусной, поэтому очень важно следить за температурой воздуха в помещениях, сообщает Роспотребнадзор.

В первую очередь, это касается медицинских и образовательных организаций, учреждений социального обслуживания детей и пожилых людей, домов для детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, а также домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Роспотребнадзор обращает внимание руководителей хозяйствующих субъектов на необходимость обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях, при несоблюдении гигиенических нормативов принять безотлагательные меры по обеспечению температурных режимов», — говорится в сообщении.

Согласно нормам температура воздуха в игровых комнатах дошкольных организаций должна составлять плюс 21-23 градуса, в спальнях детских садов — плюс 19-20, в школах — 18-24 градуса.

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В палатах лечебно-профилактических учреждений она должна быть на уровне плюс 20-26 градусов, а в жилых комнатах в социальных организациях для лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов — плюс 20-22 градуса.


Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

нина90

Ростелеком готовься к потере клиентов!

physx

В этой стране что - нибудь вообще дешевеет?!!

лачинов

Самопровозглашенные лидеры оппозиции тоже приходят и уходят. Только после них редко что доброго остается.Решать...

Ропаи Ропаи

Опыт южных соседей ничему не научил Белоруссию?А мне позиция Европы нравится.У них на улицах среди бела...

WSG0600-164-164

Правильно и вакцину не покупайте!!!