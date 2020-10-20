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Тихановская предложила силовикам предать Лукашенко

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © tsikhanouskaya2020.by

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила силовикам до 25 октября перейти на сторону оппозиции, соответствующее обращение появилось в Telegram-канале политика.

«Народный ультиматум — это ваш шанс встать на сторону белорусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы — не делайте этого», — сказала Тихановская.

Ранее Тихановская выдвинула белорусским властям «народный ультиматум». Ключевые пункты требований: Лукашенко должен объявить об уходе; должно остановиться насилие на улицах; власти должны освободить всех политзаключенных.

Официальный Минск должен выполнить требования оппозиции до 25 октября. Если Лукашенко откажется выполнить «народный ультиматум», то «вся страна мирно выйдет на улицы», подчеркнула Тихановская.

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