Каким будет цифровой рубль?

Цифровой рубль могут ввести в оборот уже в 2021 году, с таким предложением выступил Банк России. Решение примут до 31 декабря, однако Минфин уже оценил идею регулятора положительно. Каким будет перспективный виртуальный рубль, почему его нельзя назвать криптовалютой и чем эта третья форма денежных средств будет отличаться от наличных и безналичных денег?

Что такое цифровой рубль?

Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которую планируется сделать доступной всем — гражданам, бизнесу, участникам финансового рынка, государству, говорится в докладе ЦБ для общественных консультаций, опубликованном на сайте регулятора.

Такие виртуальные деньги будут эмитироваться Банком России, поэтому назвать цифровой рубль криптовалютой нельзя — у последних нет единого эмитента, а также гарантии на сохранение платежеспособности. Цифровой рубль будет являться обязательством ЦБ, устойчивость валюты обеспечит государство.

В отличие от «безнала», все единицы цифрового рубля будут идентифицироваться уникальным цифровым кодом, напоминая банкноты. Фактически, каждая номинальная единица такой валюты станет уникальной, при желании можно будет отследить историю и все транзакции каждого цифрового рубля.

«Цифровой рубль сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. Как и безналичные деньги, цифровой рубль делает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. С другой стороны, как и наличные, цифровой рубль может использоваться в офлайн-режиме — при отсутствии доступа к интернету», — отмечается в документе.

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При этом цифровой рубль будет выполнять все три функции денег: средство платежа, мера стоимости и средство сбережения. Его можно будет использовать для оплаты товаров и услуг, проведения платежей организациям и государству, денежных переводов, оплаты сделок с финансовыми инструментами, а также с цифровыми финансовыми активами.

Операции с цифровым рублем будут аналогичны использованию электронных кошельков, платежных или мобильных приложений. Например, для операций в режиме офлайн пользователи смогут предварительно зарезервировать определенную сумму цифровых рублей в своем электронном кошельке на мобильном устройстве.

Зачем нужен цифровой рубль?

Плюсы и минусы появления цифрового рубля перечислил Минфин: к преимуществам виртуальной валюты финансовое ведомство отнесло снижение стоимости транзакций и объема нагрузки на банки, расширение трансграничных платежей, а также уменьшение зависимости от доллара и подверженности санкциям.

Однако Минфин также упомянул возможные риски, в их числе отсутствие обеспечения, вероятность использования в противоправных целях, необходимость создания специальной платежной инфраструктуры и новых видов сервисов, пишут «Известия». В частности, для приема цифрового рубля всем магазинам страны потребуется перенастроить терминалы.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что цифровой рубль может появиться уже в 2021 году. По словам депутата, в технологическом и правовом отношении Россия готова к появлению официальной цифровой валюты — с 1 января 2021 года вступит в силу закон о цифровых финансовых активах.

Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич полагает, что цифровой рубль — страховка России на случай возможного отключения от SWIFT, позволяющая снизить зависимость от расчетов в долларах, пишет РБК. Кроме этого, новая валюта даст властям удобный способ отслеживать все транзакции.

Сейчас следить за наличными платежами затруднительно, а для отслеживания безналичных платежей требуется сотрудничество банков, что нередко нарушает банковскую тайну. Виртуальный рубль решит проблему, такую «подписанную» валюту намного удобнее отслеживать сотрудникам налоговой службы и органам правопорядка.

На сегодня цифровые валюты официально тестируют Индия, Тунис и Китай. В частности, Народный банк Китая в рамках теста в октябре раздал по 200 цифровых юаней 50 тысячам жителей Шэньчжэня. Предполагается, что цифровые юани официально выпустят в оборот к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине.