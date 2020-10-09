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Власти Китая раздадут цифровые юани населению

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: pushypenguin / Attribution License

Народный банк Китая в рамках тестирования криптовалюты раздаст по 200 цифровых юаней 50 тысячам жителей Шэньчжэня. Потратить цифровые деньги можно будет в течение шести дней.

Пилотная программа предусматривает распределение 10 миллионов юаней, это примерно 1,5 миллиона долларов, пишет издание Sina Finance. При этом криптовалюту разыграют в специальную лотерею, регистрация в которой открыта с 9 по 11 октября.

Для участия в лотерее необходимо предоставить данные об имени, ID-карте и номере мобильного телефона. Победители смогут активировать специальный кошелек, на счету которого уже будут лежать 200 юаней, что составляет примерно 30 долларов.

Криптовалюту можно будет потратить с 12 по 18 октября в одной из 3389 торговых точек, участвующих программе. Неизрасходованные средства спишутся с кошельков после 18 октября. При этом полученные цифровые деньги нельзя перевести другому лицу или обналичить.

Испытания цифрового юаня будут проведены в крупных городах Китая. Предполагается, что национальную криптовалюту используют на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине. На сегодня в оборот выпущено порядка 1,1 миллиарда цифровых юаней.

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Топ комментариев

horror11

Сколько положительных реакций на данную новость )) Все ждут с нетерпением результата.))

Lava Lava

"Был бы человек, а статья найдется."

Lava Lava

Цитатапланируется ограничить запретом на въезд и заморозкой активов российских чиновников [youtube]SvmHCYW6paM[/youtube]

лачинов

Пока вы "катились вниз по горочке" вы столько денег с бюджета высосали ... Сравнение с бюджетом НАСА...

paramedic

Ущерб от ограничительных мер в Кузбассе давно превысил ущерб от самого коронавируса. Ощущение, что чиновники...