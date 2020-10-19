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Кудрин призвал власти распечатать кубышку

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России
России в условиях тяжелого кризиса нужно не сокращать бюджетные расходы, а наращивать их для стимулирования экономики и поддержки людей — финансовые ресурсы для этого у страны есть, заявил глава Счетной палаты России, экономист Алексей Кудрин.

Минфин России сверстал очень жесткий бюджет на три ближайших года, считает Кудрин. «Мы еще не вышли из кризиса, и я считаю, что у нас хватает ресурсов, чтобы сделать бюджет мягче с точки зрения увеличения расходов и поддержки экономики, которая в этом нуждается. У нас недостаточно средств вкладывается в инфраструктуру, здравоохранение, образование», — сказал экономист в интервью ТАСС.

Глава Счетной палаты вспомнил о 2000-х годах, когда он был зампредом правительства и министром финансов. «При мне экономический рост России в среднем за 11 лет составил 5,3%. Даже несмотря на провальный 2009 год, когда мы упали на 8%. Зато в другие годы ВВП рос на 7–8%. Темп был выше среднемирового, доля России в экономике планеты росла», — отметил Кудрин.

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Затем, по его словам, темпы роста упали. «Россия переживала сложные этапы в разные века. Но чтобы более десяти лет оставаться практически с минимальным ростом в пределах 1%, такого даже в советское время не было. Можно и глубже копнуть — с середины ХIХ века. Если не считать войн и революций. В 90-е годы прошлого века падали сильно, но там период все-таки был покороче — не десять лет», — уточнил экономист.

По оценкам Минэкономразвития, 2020 году падение валового внутреннего продукта составит 4%. Кудрин уверен, что падение будет больше. В прогнозе, например, не заложена вторая волна COVID-19, не до конца просчитаны потери по малому и среднему бизнесу.

Денег хватит

Дополнительная помощь государства нужна и бизнесу, и населению. «Вот давайте посмотрим. Количество бедных выросло в этом году примерно с 19,5 миллиона человек до 20,5 миллиона. Это те, кто живет ниже прожиточного минимума», — обратил внимание глава Счетной палаты.

А прожиточный минимум — это чуть более 12, 5 тысячи рублей. «Мизерные деньги для взрослого человека», — подчеркнул экономист. — Раз бедных стало больше, значит, спрос будет ниже. Часть граждан из-за неопределенности с работой предпочтет отложить копейку на черный день, не тратясь на покупку товаров. Какая-то продукция окажется невостребованной».

Кудрин уверен, что можно увеличить объем заимствований и нарастить дефицит бюджета.

«Можно поглубже запустить руку в Фонд национального благосостояния. Напомню, в кризис 2008–2009 годов мы потратили более половины Резервного фонда, с 4 триллионов рублей он уменьшился до 1,8 триллиона. Сейчас же ФНБ почти не трогали, хотя в начале 2020-го в него перечислили еще 3,3 триллиона рублей», — сказал глава Счетной палаты.

По его словам, на поддержку бизнеса и населения в этом году направили около 3,9% ВВП, включая гарантии и налоговые льготы. «Думаю, могли бы иметь выше процента на полтора-два ВВП. Справились бы без особых сложностей. Абсолютно достойно и восполнимо, сообразно и пропорционально кризису», — полагает глава Счетной палаты.

«Безусловно, сейчас сложное время для экономики, но, повторяю, у нас накоплены неплохие ресурсы», — заключил Кудрин.

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