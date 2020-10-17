Курс на 90: как изменится цена доллара к концу года?

Российская валюта оказалась в крайне сложной ситуации. Против нее сошлись сразу несколько факторов — падение цен на нефть, вторая волна пандемии, война в Карабахе и опасения по поводу итогов президентских выборов в США. Эксперты не исключают, что к исходу 2020 года курс доллара подскочит до 90 рублей.

«Самая большая неопределенность связана с возможностью второй волны ограничительных мер и связанным с ними падением цен на нефть. Возможно, в моменте мы увидим доллар по 85-90 рублей и евро в районе 100 рублей, но это будет краткосрочным движением», — сказал АиФ президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

С ним солидарен главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин: «Курс доллара может достигнуть 85-90 рублей. Но это будет скорее временной реакцией, в 2021 году рынок восстановится». По его мнению, ситуацию на рынке могут усугубить жесткие американские санкции после выборов в США и конфликт в Карабахе.

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Аналитик Banco Santander Войцех Мазуркевич (самый точный прогнозист по рейтингу Bloomberg) считает, что курсовая динамика во многом будет зависеть от президентских выборов в США. Доллар к концу года вырастет примерно до 81 рубля.

Российские власти традиционно оптимистичны в прогнозах. По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, ситуация на валютных рынках начинает стабилизироваться и давление на российскую валюту сейчас связано с психологическими, а не экономическими факторами.

К исходу 2020 году она даже может еще укрепиться до 71,2 рубля за доллар.

Идеальный шторм

Директор программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан уверен, что в нынешней крайне неопределенной ситуации делать прогнозы — дело неблагодарное. Рынок может развернуться и в одну, в и другую сторону.

«Валютные рынки — вещь непредсказуемая. Что мы можем сказать о нефти до конца года? Ничего. Она может пойти вниз на фоне второй волны коронавируса и того, что рынки сейчас лихорадит. И тогда рубль упадет. А может пойти вверх — такое тоже бывает», — пояснил Мовчан в интервью DW.

Самый точный прогнозист Мазуркевич отметил, что самая непредсказуемая сейчас вещь в мире — выборы главы Белого дома. «И, несмотря на мой негативный прогноз, на рубль они могут подействовать все-таки положительно. Но только при условии, что перспективы глобального роста и цены на сырьевые товары улучшатся или если реальные ставки в России перестанут падать», – уточнил он.

В любом случае, эксперты обещают, что следующий год будет более благоприятным для российской валюты. «К концу 2021 года пара доллар-рубль будет торговаться по 65.00. По нашему мнению, санкции Запада окажутся осторожными или даже символическими, а восстановление цен на нефть — очень заметным», — цитирует «Эксперт» аналитика Commerzbank Татха Гхоша.