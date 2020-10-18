Пятая часть переболевших COVID потеряли антитела

Порядка 15-20% пациентов, перенесших коронавирус, теряют антитела к нему в течение нескольких месяцев после излечения, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

«Примерно 15-20% из числа переболевших теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц-два от этих антител не осталось и следа», — приводит ТАСС слова академика.

Ранее сообщалось, что концентрация антител к коронавирусу, вырабатываемая после вакцинации препаратом новосибирского центра «Вектор», пока неизвестна.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 38,6 миллиона человек, почти 1,11 миллиона умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 399 334 случая заражения, выздоровели 1 070 576 человек, умерли 24 187.