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Пятая часть переболевших COVID потеряли антитела

Источник:
ТАСС
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Порядка 15-20% пациентов, перенесших коронавирус, теряют антитела к нему в течение нескольких месяцев после излечения, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

«Примерно 15-20% из числа переболевших теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц-два от этих антител не осталось и следа», — приводит ТАСС слова академика.

Ранее сообщалось, что концентрация антител к коронавирусу, вырабатываемая после вакцинации препаратом новосибирского центра «Вектор», пока неизвестна.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 38,6 миллиона человек, почти 1,11 миллиона умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 399 334 случая заражения, выздоровели 1 070 576 человек, умерли 24 187.

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