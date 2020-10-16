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Тимати рассказал о своем успехе в новом треке «Звездопад»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © timatiofficial, instagram.com/timatiofficial

Рэпер Тимати выпустил новый трек «Звездопад», в песне он сравнил успешного себя с теряющими популярность звездами.

Песня «Звездопад» Тимати похожа на гимн самому себе. В тексте рэпер рассказывает о себе, своем успехе и популярности. «Так уж вышло, что все знают, кто такой Тимати», — поет он.

В «Звездопаде» также есть намек на его участие в «Холостяке»: «Я опять в твоём экране, если ранил, прости».

После известия о том, что рэпер станет героем восьмого сезона шоу «Холостяк», у Тимати и музыканта Егора Крида развернулся открытый, показной конфликт.Бывшие коллеги по лейблу в шутку меряются в Instagram, кто круче.

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