Тимати рассказал о своем успехе в новом треке «Звездопад»

Рэпер Тимати выпустил новый трек «Звездопад», в песне он сравнил успешного себя с теряющими популярность звездами.

Песня «Звездопад» Тимати похожа на гимн самому себе. В тексте рэпер рассказывает о себе, своем успехе и популярности. «Так уж вышло, что все знают, кто такой Тимати», — поет он.

В «Звездопаде» также есть намек на его участие в «Холостяке»: «Я опять в твоём экране, если ранил, прости».

После известия о том, что рэпер станет героем восьмого сезона шоу «Холостяк», у Тимати и музыканта Егора Крида развернулся открытый, показной конфликт.Бывшие коллеги по лейблу в шутку меряются в Instagram, кто круче.