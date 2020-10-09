Егор Крид унизил Тимати за участие в «Холостяке»

Рэпер Егор Крид публично поссорился в Тимати. Крид пошутил над коллегой по поводу участия в «Холостяке», а Тимати пригрозил бывшему подопечному конфликтом.

«Ушел из Блек Стар, записал фит с Моргенштерном и пошел на шоу Холостяк;) Че дальше @timatiofficial?! P.s. Хоть имя не забрал», — написал Егор Крид, который сам участвовал в шестом сезоне «Холостяка».

Тимати не стал отмалчиваться. «Дальше нас ждет конфликт. Готов ли ты к нему, сладкий мальчик?» —ответил рэпер.

Канал ТНТ объявил имя нового героя «Холостяка» в четверг, хотя слухи об участии в проекте Тимати появились пару недель назад. Поклонники шоу предполагали, что его развод с Анастасией Решетовой как раз связан с участием в реалити.

Крида и Тимати долгое время объединял общий лейбл Black Star. Но весной 2019 года контракт с Егором Кридом был расторгнут. Музыканты разошлись без конфликта, Криду оставили его псевдоним (настоящее имя — Егор Булаткин) и Instagram с 13 миллионами подписчиков.