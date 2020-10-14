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Россия ответит «зеркалом» на новые санкции по Навальному

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Москва зеркально ответит на антироссийские санкции Евросоюза, согласованные в среду главами МИД стран ЕС, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально — да, это дипломатическая практика, но это ответ дипломатический», — сказал Лавров в интервью радио Sputnik.

Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал санкции против России в связи с делом Алексея Навального. Все государства-члены ЕС одобрили данное решение единогласно, политическое согласие на введение ограничительных мер получено.

Предполагается, что в черный список Евросоюза войдут пять-шесть российских граждан, всем фигурантам перечня будет запрещен на год въезд в Евросоюз, а их финансовые активы в странах сообщества в случае обнаружения заморозят.

Тема: Отравление Алексея Навального
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