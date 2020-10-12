Врачи спели о «красной» зоне. ВИДЕО

Врачи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска и других городов исполнили песню о работе в «красной» зоне больниц, видео опубликовано в аккаунте Instagram медицинского информационно- аналитического центра Минздрава Новосибирской области.

Песню исполнили медики, работающие в «красной» зоне медучреждений разных регионов страны, в том числе из инфекционной больницы №11 Новосибирска, Областной клинической больницы из Омска, также больниц Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и других.

«Снова работаем, снова с заботою, снова идем к нашим больным, в красную зону держать оборону. День простоим, ночь простоим», — поется в припеве песни.

«Красная» зона — закрытая часть больницы, где находятся зараженные коронавирусом больные, в основном тяжелые. В этой части медучреждения врачи находятся в специальных костюмах.

С приходом осени число зараженных снова стало расти, специалисты называют период — второй волной коронавируса. Число заразившихся коронавирусом в России в октябре за сутки достигло максимума с начала пандемии. Всего за период пандемии в России заразились новой инфекцией более 1,2 миллиона человек.