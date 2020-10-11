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КНДР показала самые большие в мире мобильные ракетные комплексы

Источник:
ТАСС
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КНДР продемонстрировала на военном параде в Пхеньяне, приуроченном к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи (ТПК), новую межконтинентальную баллистическую ракету.

Перед трибуной, на которой находился лидер страны Ким Чен Ын, представители правительства и военного командования, проехали по меньшей мере четыре 11-осных транспортера с одной новой МБР на каждом.

«Огромные ядерные стратегические силы, на которых основывается авторитет и безопасность нашего великого государства и народа, вышли на площадь под бурный восторг всех присутствующих», — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Конструкция новых ракет напоминает «Хвасон-15» с расчетной дальностью 12 874 километров, способную достичь любой точки на территории материковой части США. Увеличенные размеры новой ракеты могут говорить о том, что она способна нести больший полезный вес: несколько боеголовок, дополнительные ложные цели и средства преодоления ПРО, приводит ТАСС мнение военных экспертов.

Также на параде была продемонстрирована ракета «Пуккыксон-4А», которая, по мнению южнокорейских экспертов, может запускаться с подводных лодок.


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