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Инженеры «Ростеха» осмотрели трофейный Abrams

Источник:
РИА Новости
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Специалисты госкорпорации «Ростех» осмотрели трофейный танк Abrams, сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

«Естественно, технику смотрели», — сказал глава госкорпорации РИА Новости.

По его словам, изучение трофейной техники необходимо для анализа особенностей вооружений и военной техники противника, а также тенденций их развития.

Танк Abrams представлен на выставке трофейной техники, которая проходит с 1 мая на Поклонной горе перед Музеем Победы в Москве. Он захвачен российскими военнослужащими при наступлении в районе Бердычей на Авдеевском направлении в ДНР.

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Оборона #Оружие
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