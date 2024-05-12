Инженеры «Ростеха» осмотрели трофейный Abrams

Специалисты госкорпорации «Ростех» осмотрели трофейный танк Abrams, сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

«Естественно, технику смотрели», — сказал глава госкорпорации РИА Новости.

По его словам, изучение трофейной техники необходимо для анализа особенностей вооружений и военной техники противника, а также тенденций их развития.

Танк Abrams представлен на выставке трофейной техники, которая проходит с 1 мая на Поклонной горе перед Музеем Победы в Москве. Он захвачен российскими военнослужащими при наступлении в районе Бердычей на Авдеевском направлении в ДНР.