НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Экстремальную Lada 4x4 Bronto распродали

Источник:
Sibnet.ru
204 0
Фото: © АвтоВАЗ

Внедорожник Lada 4x4 Bronto, который был самой экстремальной и дорогой версией модели, больше не доступен для заказа на сайте АвтоВАЗа.

На исчезновение модели с сайта обратило внимание издание «Лада.Онлайн». С начала октября Lada 4x4 Bronto не доступна для заказа. По данным пресс-службы АвтоВАЗа, информацию убрали временно, так как машин нет.

Bronto отличается увеличенным клиренсом (240 миллиметров вместо 205 миллиметров), расширенными колесными арками, внедорожными покрышками, усиленным задним мостом, а также модернизированными пружинами и амортизаторами с увеличенным ходом.

Внедорожник комплектуется 1,7-литровым мотором мощностью 83 лошадиные силы и пятиступенчатой механической коробкой передач. Цены на Lada 4x4 Bronto варьировались от 742,9 тысячи до 806,9 тысячи рублей.

Еще по теме
Траты автомобилистов на машину составили 5 тысяч в месяц
«Яндекс» сравнил затраты на такси, каршеринг и личное авто
АвтоВАЗ в пятый раз поднимет цены на Lada
Автомобилисты стали меньше ездить
смотреть все
Авто #Авторынок
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пообещал защищать Армению только в ее признанных границах
•
Подсчитана стоимость лечения Трампа от коронавируса
•
Глава МВД призвал увеличить штрафы за повторные нарушения
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Они очень разные: чем отличаются армяне и азербайджанцы
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Загадка Вселенной: Нобелевская премия ушла в черную дыру
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
Как это работает
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Зона застройки вместо парка в пойме Каменки возмутила новосибирцев
Сибирь 08.10.2020 15:38
Врачи НИИТО закрыли пациенту дефект в полчерепа 3D-имплантатом
Сибирь 08.10.2020 15:27
Варламов вспомнил о «заваленной мусором» Чите
Сибирь 08.10.2020 14:53
Омские медики опровергли слова Навального об атропине в «скорой»
Сибирь 08.10.2020 14:41
Самое популярное
Фотоловушки зафиксировали смену медвежьей власти у Байкала
4684
Windows 10 предупредит о скорой смерти компьютера
3469
Прозрачная машина новосибирских блогеров удивила иностранцев
2983
Назван предполагаемый виновник «выброса смерти» на Камчатке
2977
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пообещал защищать Армению только в ее признанных границах
•
Подсчитана стоимость лечения Трампа от коронавируса
•
Глава МВД призвал увеличить штрафы за повторные нарушения
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Как это работает
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Удавиков

Барыги никогда себя не обделят.

лачинов

Блин, Олежа. Ну понятно что для экономики это может быть хорошо, а для людей? Сколько можно ставить на...

cre

Речь вероятно про бессимптомных больных.

Uynachalnica

Как отпуск то будет проводить в этом году: традиционно, в кругу родных и близких, елочки сажать с Кужугетычем,...

volmen

Ну ДО голосования за Конституцию многое обещали.