Экстремальную Lada 4x4 Bronto распродали

Внедорожник Lada 4x4 Bronto, который был самой экстремальной и дорогой версией модели, больше не доступен для заказа на сайте АвтоВАЗа.

На исчезновение модели с сайта обратило внимание издание «Лада.Онлайн». С начала октября Lada 4x4 Bronto не доступна для заказа. По данным пресс-службы АвтоВАЗа, информацию убрали временно, так как машин нет.

Bronto отличается увеличенным клиренсом (240 миллиметров вместо 205 миллиметров), расширенными колесными арками, внедорожными покрышками, усиленным задним мостом, а также модернизированными пружинами и амортизаторами с увеличенным ходом.

Внедорожник комплектуется 1,7-литровым мотором мощностью 83 лошадиные силы и пятиступенчатой механической коробкой передач. Цены на Lada 4x4 Bronto варьировались от 742,9 тысячи до 806,9 тысячи рублей.