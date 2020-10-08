Кинотеатры Бурятии открыли спустя полгода

Часть кинотеатров откроют для посетителей в Улан-Удэ с четверга, после полугодового простоя из-за распространения коронавирусной инфекции. Но и после открытия они будут работать с ограничениями, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Правительство Бурятии сняло ограничение по деятельности кинотеатров и домов культуры, где есть прокат фильмов. Они могут приступать к работе с четверга, но обязаны соблюдать ряд требований. Решение о закрытии кинозалов приняли в апреле из-за роста заболеваемости COVID-19 в республике.

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Роспотребнадзор проконтролировал противоэпидемиологическую безопасность в четырех кинотеатрах города Улан-Удэ, трех кинотеатрах и в шести ДК в районах. К работе допущены кинотеатры, в которых организованы необходимые профилактические мероприятия, среди них кинотеатры «Пионер», «People's Cinema», «Capital Cinema».

Кинотеатры возобновят работу при условии загрузки помещений не более 30% от пропускной способности объекта. Кроме того, продажа билетов на киносеансы будет осуществляться только в онлайн кассах.