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Кинотеатры Бурятии открыли спустя полгода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Bru-nO / Pixabay License

Часть кинотеатров откроют для посетителей в Улан-Удэ с четверга, после полугодового простоя из-за распространения коронавирусной инфекции. Но и после открытия они будут работать с ограничениями, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Правительство Бурятии сняло ограничение по деятельности кинотеатров и домов культуры, где есть прокат фильмов. Они могут приступать к работе с четверга, но обязаны соблюдать ряд требований. Решение о закрытии кинозалов приняли в апреле из-за роста заболеваемости COVID-19 в республике.

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Роспотребнадзор проконтролировал противоэпидемиологическую безопасность в четырех кинотеатрах города Улан-Удэ, трех кинотеатрах и в шести ДК в районах. К работе допущены кинотеатры, в которых организованы необходимые профилактические мероприятия, среди них кинотеатры «Пионер», «People's Cinema», «Capital Cinema».

Кинотеатры возобновят работу при условии загрузки помещений не более 30% от пропускной способности объекта. Кроме того, продажа билетов на киносеансы будет осуществляться только в онлайн кассах.

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