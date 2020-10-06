Wink представил новые фильмы в каталоге

Цифровые премьеры четырех фильмов состоятся в видеосервисе Wink. Это «Красотка в ударе», «Ассистентка», «Ундина» и «Магия зверя».

«Красотка в ударе». В центре сюжета Юлия — неуверенная в себе девушка, которая никогда не считала себя красавицей. Она живет заурядно, пока однажды не просыпается красоткой. Но не в буквальном смысле — внешне девушка почти не меняется. После удара головой Юля сначала не узнает себя в зеркале, а потом решает, что она настоящая красавица.

«Ассистентка». Женский взгляд на "феномен" Харви Вайнштейна. В центре сюжета — девушка Джейн с мечтой о карьере продюсера. Она устраивается на работу помощницей владельца кинокомпании. Но вместо радужных перспектив ее ждет офисная рутина, враждебность коллег и упреки шефа, бьющие по самолюбию.

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«Ундина». История о всепоглощающей любви по мотивам мифа о русалочке. Красавица Ундина знает все об архитектуре Восточного и Западного Берлина, ее рассказами заслушиваются посетители выставки. Они пленяют и сердце мечтателя Кристофа. Знакомство молодых людей сближает их. Но у Ундины есть тайна из прошлого.

«Магия зверя». Захватывающий триллер, сюжет которого разворачивается в окрестностях альпийской деревушки во время снежной бури, — здесь исчезает богатая парижанка Эвелин Дюка. К этому происшествию оказываются причастны: фермер и его жена, официантка, местный изгой и мошенник-африканец, заключивший пугающий союз с духами зла.