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Apple Music запустил новый плейлист с русскими треками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Плейлист «Попкорн» на Apple Music состоит из популярных новинок русской музыки, которые будут еженедельно обновляться, сообщает сервис.

«В этот плейлист вошли только самые интересные поп-новинки: песни для души и танцев с элементами хип-хопа, неосоула, R&B и хауса», — говорится в сообщении.

Кроме этого каждую неделю на обложке плейлиста будет появляться новая российская звезда. Первый украсила Елена Темникова.

В первый «Попкорн» вошли такие треки: «Как на фантиках Love Is» Елены Темниковой, «Твой поцелуй» Асии и NЮ, «Астероид» и «Нежность» Mary Gu, «Океан» Мари Краймбрери, «Окей» Тимы Белорусских, «Юность» группы Dabro и другие. Всего в плейлист вошла 91 песня.

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