Омский губернатор заразился коронавирусом

Губернатор Омской области Александр Бурков заразился коронавирусом, заболевание протекает без симптомов, сообщил глава региона в своём Instagram в понедельник.
«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошёл тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», – написал Бурков.
Он уточнил, что вынужден уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно, отложив участие во всех мероприятиях.
«Прошу, берегите себя и своих близких! Соблюдайте требования санитарных норм: не игнорируйте масочный режим и социальную дистанцию. Всем здоровья!» – добавил Бурков.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Добрый день, друзья! Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошёл тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придётся уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно. Участие во всех мероприятиях тоже вынужден отложить. Неукоснительно выполняю все рекомендации медиков. Прошу, берегите себя и своих близких! Соблюдайте требования санитарных норм: не игнорируйте масочный режим и социальную дистанцию. Всем здоровья!