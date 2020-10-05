Омский губернатор заразился коронавирусом

Губернатор Омской области Александр Бурков заразился коронавирусом, заболевание протекает без симптомов, сообщил глава региона в своём Instagram в понедельник.

«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошёл тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», – написал Бурков.

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Он уточнил, что вынужден уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно, отложив участие во всех мероприятиях.

«Прошу, берегите себя и своих близких! Соблюдайте требования санитарных норм: не игнорируйте масочный режим и социальную дистанцию. Всем здоровья!» – добавил Бурков.