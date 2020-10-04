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Число новых заражений коронавирусом в России выросло до уровня мая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Число новых заражений коронавирусом в России за последние сутки составило 10 499 и выросло до майских показателей, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 10 499, этот показатель впервые с 15 мая превысил 10 тысяч новых случаев. Самый большой рост показали Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ростовская и Нижегородская области.

Всего в России за весь период пандемии зафиксирован 1 215 001 случай COVID-19. В стране за сутки скончались от коронавируса 107 человек, за все время — 21 358 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

Всего в настоящее время в стране продолжают лечение 214 500 человек. Выздоровели уже 979 143 пациента, в том числе 3 284 за последние сутки.

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Топ комментариев

1voland1

Это как надо ненавидеть мужской пол что бы сделать такое. Там видимо с головой проблемы у этой девочки...

лачинов

То же мне борец за справедливость. Дешевый самопиар, и ничего больше.

pepelmetal

Пусть на навальнага в суд подают, и выжимают его по полной программе!

gda07081974

Ну что тут скажешь?)))Феминистка Александра Натальевна https://youtu.be/KLYlIQ2oqJE через @YouTube

matsko25

Жрать скоро нечего будет а они там про детей все время пропаганду ведут РОЖАЙ бери ИПОТЕКУ и горбаться...