Число новых заражений коронавирусом в России выросло до уровня мая

Число новых заражений коронавирусом в России за последние сутки составило 10 499 и выросло до майских показателей, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 10 499, этот показатель впервые с 15 мая превысил 10 тысяч новых случаев. Самый большой рост показали Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ростовская и Нижегородская области.

Всего в России за весь период пандемии зафиксирован 1 215 001 случай COVID-19. В стране за сутки скончались от коронавируса 107 человек, за все время — 21 358 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

Всего в настоящее время в стране продолжают лечение 214 500 человек. Выздоровели уже 979 143 пациента, в том числе 3 284 за последние сутки.