НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Врач оценил состояние Трампа

Источник:
Sibnet.ru
176 0
Фото: © The White House

Команда врачей с «осторожным оптимизмом» оценивает состояние президента США Дональда Трампа, заболевшего COVID-19. Глава государства заявил, что чувствует себя «гораздо лучше».

«Хотя он не избавился полностью от проблем, его команда врачей настроена осторожно-оптимистично», — говорится в заявлении лечащего врача Трампа Шона Конли.

По его словам, Трамп принял вторую дозу экспериментального препарата ремдесивир, насыщенность кислородом сохраняется на высоком уровне в 96-98%. Также президент провел вторую половину дня в субботу за работой, трудностей с передвижением он не испытывает.

Сам Трамп записал четырехминутное видеообращение, в котором заявил, что чувствует себя лучше, чем когда прибыл в Национальный военно-медицинский центр. Он «ждет не дождется», когда можно будет вернуться к предвыборной кампании.

Глава США считает, что он «борется» за всех людей в мире, поскольку коронавирус поразил миллионы. Также президент сообщил, что первая леди Меланья Трамп чувствует себя хорошо, поскольку она «слегка моложе» его.

Трамп и его супруга сдали тесты на коронавирус, после того как стало известно, что COVID-19 подтвержден у ближайшей помощницы президента. В пятницу, 2 октября, стало известно, что их результаты положительные.

Еще по теме
Премьер Армении обратился к нации
Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС
Трампа переправили в военно-медицинский центр
Евросоюз утвердил санкции против Белоруссии
смотреть все
Политика #Мир #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
СК взялся за экологическую катастрофу на пляжах Камчатки
•
Врач оценил состояние Трампа
•
Премьер Украины заявил о возможной отмене пенсий
•
Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС
Подробности
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Играй и забирай: бесплатные подписки на услуги Ростелекома
Сибирь 04.10.2020 11:58
Прозрачная машина новосибирских блогеров удивила иностранцев
Сибирь 03.10.2020 22:39
Пойти к успеху: где найти «правильные» книги
Сибирь 03.10.2020 09:23
Что можно увидеть в небе в октябре
Сибирь 03.10.2020 06:05
Самое популярное
Ростелеком раздает кинотеатр Wink бесплатно
31043
Онлайн-помощь с уроками: как учиться лучше
29406
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
13587
Штрафы за нарушение масочного режима введут в Томске
5839
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
СК взялся за экологическую катастрофу на пляжах Камчатки
•
Врач оценил состояние Трампа
•
Премьер Украины заявил о возможной отмене пенсий
•
Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

cre

Цитатаэто связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективовОткуда они все вернулись?

1voland1

Это как надо ненавидеть мужской пол что бы сделать такое. Там видимо с головой проблемы у этой девочки...

лачинов

То же мне борец за справедливость. Дешевый самопиар, и ничего больше.

pepelmetal

Пусть на навальнага в суд подают, и выжимают его по полной программе!

Uynachalnica

С ежегодных оплаченных профсоюзами отпусков с Багам и Майорки!