Врач оценил состояние Трампа

Команда врачей с «осторожным оптимизмом» оценивает состояние президента США Дональда Трампа, заболевшего COVID-19. Глава государства заявил, что чувствует себя «гораздо лучше».

«Хотя он не избавился полностью от проблем, его команда врачей настроена осторожно-оптимистично», — говорится в заявлении лечащего врача Трампа Шона Конли.

По его словам, Трамп принял вторую дозу экспериментального препарата ремдесивир, насыщенность кислородом сохраняется на высоком уровне в 96-98%. Также президент провел вторую половину дня в субботу за работой, трудностей с передвижением он не испытывает.

Сам Трамп записал четырехминутное видеообращение, в котором заявил, что чувствует себя лучше, чем когда прибыл в Национальный военно-медицинский центр. Он «ждет не дождется», когда можно будет вернуться к предвыборной кампании.

Глава США считает, что он «борется» за всех людей в мире, поскольку коронавирус поразил миллионы. Также президент сообщил, что первая леди Меланья Трамп чувствует себя хорошо, поскольку она «слегка моложе» его.

Трамп и его супруга сдали тесты на коронавирус, после того как стало известно, что COVID-19 подтвержден у ближайшей помощницы президента. В пятницу, 2 октября, стало известно, что их результаты положительные.