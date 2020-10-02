Полиция поймала жителей новосибирского села, где избивали задержанных

Уголовное дело о краже и поджоге возбудили в отношении
жителей села Усть-Изес Венгеровского района Новосибирской области, где в
сентябре произошло избиение в полицейском участке.
В сентябре в больницу в Венгеровском районе поступил житель
села Усть-Изес с травмами, полученными в полицейском участке. В отношении полицейских было
возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия.
В четверг ГУ МВД по Новосибирской области сообщило, что в
селе задержали двоих мужчин за кражу и поджог. Преступление было совершено за
день до избиения в участке.
«Мужчины, один их которых был ранее судим за кражу, проникли
в частный дом на улице Ленина села Усть-Изес Венгеровского района, где похитили
из сейфа 250 тысяч рублей и гладкоствольное ружье "Зимсон" 12 калибра, после
чего с целью сокрытия преступления подожгли дом и скрылись», – сказано в
сообщении.
Возбуждено дело о краже, поджоге и хищении оружия. Дома у
подозреваемых прошли обыски, были изъяты 125 тысяч рублей и украденное ружье.
Фигуранты дела арестованы.
Ряд СМИ написал, что задержанные и избитые полицейскими – одни и те же люди. «Нет, это не те (кого избили в участке) … В деревне все друг с другом связаны», – прокомметировал Sibnet.ru представитель полиции.
В селе Усть-Изес, согласно официальным статистическим данным, проживает чуть более 500 человек.