Полиция поймала жителей новосибирского села, где избивали задержанных

Уголовное дело о краже и поджоге возбудили в отношении жителей села Усть-Изес Венгеровского района Новосибирской области, где в сентябре произошло избиение в полицейском участке.

В сентябре в больницу в Венгеровском районе поступил житель села Усть-Изес с травмами, полученными в полицейском участке. В отношении полицейских было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия.

В четверг ГУ МВД по Новосибирской области сообщило, что в селе задержали двоих мужчин за кражу и поджог. Преступление было совершено за день до избиения в участке.

«Мужчины, один их которых был ранее судим за кражу, проникли в частный дом на улице Ленина села Усть-Изес Венгеровского района, где похитили из сейфа 250 тысяч рублей и гладкоствольное ружье "Зимсон" 12 калибра, после чего с целью сокрытия преступления подожгли дом и скрылись», – сказано в сообщении.

Возбуждено дело о краже, поджоге и хищении оружия. Дома у подозреваемых прошли обыски, были изъяты 125 тысяч рублей и украденное ружье. Фигуранты дела арестованы.

Ряд СМИ написал, что задержанные и избитые полицейскими – одни и те же люди. «Нет, это не те (кого избили в участке) … В деревне все друг с другом связаны», – прокомметировал Sibnet.ru представитель полиции.

В селе Усть-Изес, согласно официальным статистическим данным, проживает чуть более 500 человек.