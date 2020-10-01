Кремль увидел «агента ЦРУ» в Навальном

Специалисты ЦРУ работают с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, агенты американской спецслужбы дают политику «разные инструкции».

Навальный ранее заявил в интервью Der Spiegel, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал его подлецом и заявил, что господин Путин спас ему жизнь. При этом он обвинил оппозиционера в работе на западные спецслужбы.

Песков уточнил, что у Кремля есть информация о сотрудничестве господина Навального с западными странами. «Я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни»,— сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что высказывания в адрес Владимира Путина являются «безосновательными и недопустимыми». Некоторые заявления Навального в Кремле считают «оскорбительными, абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми», указал Песков.

Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября, во время перелета в Москву из Томска ему стало плохо в самолете. Политика госпитализировали в Омске после экстренной посадки, затем переправили в берлинскую клинику «Шарите».

Немецкие власти заявили, что российского оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». Недавно политика выписали из больницы, он проходит реабилитацию. Власти России пока не подтверждают версию об отравлении Навального.