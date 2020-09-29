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Сменился лидер в списке богатейших россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Владимир Лисин (слева)© пресс-служба Кремля

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин занял первую строчку в российском списке Forbes. Он опередил главу «Норникеля» Владимира Потанина.

Состояние Лисина оценивается в 22,7 миллиарда долларов, следует из данных счетчика Forbes Real Time. Увеличению состояния способствует конъюнктура рынка: акции НЛМК стабильно растут. Если год назад одна акция стоила 143,58 рубля, а сейчас — 171,6 рубля.

На втором месте оказался глава и бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин с состоянием 22,3 миллиарда долларов. Ранее Потанин возглавлял рейтинг Forbes. На акциях «Норникеля» негативно сказалось грядущее повышение налога на добычу полезных ископаемых.

Третье место в списке богатейших россиян принадлежит семье сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, состояние которой оценивается в 21 миллиард долларов.

Группа НЛМК — крупнейший в России производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 миллионов тонн в год.

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