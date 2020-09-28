Российская боксерша вызвала на бой Ольгу Бузову

Российская боксерша Ангелина Семенова вызвала на бой телеведущую и певицу Ольгу Бузову, которая собралась организовать реалити-шоу о боксе.
«Ты красивая, а я красивая и сильная. Давай устроим реально крутой бой! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!» — написала Семенова в Instagram.
Спортсменка припомнила Бузовой ее слова, что та готова выйти на ринг против любого. Бузова несколько дней назад встречалась с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым и предложила организовать реалити-шоу, в котором блогеры будут драться с боксерами.
Семенова выступает в джиу-джитсу, грэпплинге и панкратионе. На боксерском ринге 26-летняя спортсменка провела один бой, в котором проиграла за девять секунд.
лачиновСмешно. Ведь если верить статистике, то Европа в большей мере страдает от пандемии. В Америке вообще...
Saw77вначале уничтожили медицину.....
ftt-07-077-00777Как же Земля не поджарилась в конце 19 века, когда всё было на конной тяге, а коров было десятки миллионов?...
UynachalnicaЦитатаПутин призвал вместе противостоять коронавирусу - это как, я к нему в новоогарево, или он ко мне...
лачиновНу вот! А то говорят что Россия - бедная страна. Мол слабая власть, неправильная политика, дохлая экономика....