Российская боксерша вызвала на бой Ольгу Бузову

Российская боксерша Ангелина Семенова вызвала на бой телеведущую и певицу Ольгу Бузову, которая собралась организовать реалити-шоу о боксе.

«Ты красивая, а я красивая и сильная. Давай устроим реально крутой бой! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!» — написала Семенова в Instagram.

Спортсменка припомнила Бузовой ее слова, что та готова выйти на ринг против любого. Бузова несколько дней назад встречалась с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым и предложила организовать реалити-шоу, в котором блогеры будут драться с боксерами.

Семенова выступает в джиу-джитсу, грэпплинге и панкратионе. На боксерском ринге 26-летняя спортсменка провела один бой, в котором проиграла за девять секунд.