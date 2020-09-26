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Космонавтам на орбите выдадут оружие

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Экипажам новой российской орбитальной станции планируют выдать оружие, сообщил космонавт Олег Артемьев. Предполагается, что Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года.

«Сейчас у нас оружия нет, оружие в космосе запрещено. И может быть когда-нибудь в будущем, когда у нас витки будут проходить высоко, высокоширотная станция если будет, то оружие к нам вернется», — передает слова Артемьева «Роскосмос ТВ».

При этом «Роскосмос» подтвердил РИА Новости, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас космонавтов. Пистолет необходим на случай посадки в районе, где могут водиться опасные дикие животные.

Космонавты до 1986 года имели в носимом аварийном запасе пистолет Макарова, с 1986 года по 2006 год им выдавали трехствольный пистолет ТП-82. С 2007 года космонавты летают на орбиту без огнестрельного оружия.

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