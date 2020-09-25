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Рост бедности сочли угрозой для России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Уровень бедности во втором квартале 2020 года вырос на один процентный пункт по сравнению с уровнем первого квартала и составил 13,5%. Это ставит под угрозу выполнение национальной цели по снижению бедности в два раза к 2030 году, говорится в экономическом мониторинге Счетной палаты.

«Уровень бедности вырос во втором квартале 2020 года до 13,5% с 12,5% в первом квартале 2020 года. Это создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута», — приводит ТАСС отчет аудиторов.

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В документе говорится, что в связи с этим основной задачей должен стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а выход на траекторию уверенного снижения.

Счетная палата отмечает, что при сохранении благоприятных тенденций в экономике доля бедного населения по итогам года, вероятно, останется в пределах 13-13,5%. При этом в 2015 году кризисная ситуация в экономике привела к более существенному росту бедного населения.

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