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США пригрозили отрезать Raiffeisen от долларовой системы

Источник:
Sibnet.ru
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США пригрозили австрийскому Raiffeisen Bank International отключением от американской финансовой системы из-за операций с Россией.

Банк уже получил соответствующее письмо за подписью заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник. Письмо замминистра стало самым серьезным предупреждением группе на фоне многомесячного давления.

В частности, Адейемо выразил обеспокоенность готовящимися планами Raiffeisen купить долю в австрийском строительном концерне Strabag, чтобы получить контроль над замороженной в Strabag долей российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Ранее глава группы Raiffeisen Bank International Йохан Штробль сообщил, что банк начнет процесс ухода с российского рынка в третьем квартале 2024 года. Новый план радикального сокращения бизнеса создан в соответствии с требованиями Европейского центрального банка.

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Экономика #Деньги
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