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Путин поможет россиянам с низкими доходами изменить жизнь

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами в Кремле отметил важность помощи гражданам с низкими доходами в улучшении жизни их семей.

«Нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь и жизнь своих близких. В этом, собственно говоря, основной путь решения проблемы, а не просто в бюджетных вливаниях», — цитирует ТАСС Путина.

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По его словам, уровень безработицы в РФ превышает 6%. «Уровень безработицы продолжил рост и в августе и сейчас превышает 6% экономически активного населения», — констатировал глава государства. Путин заметил, что при этом «в некоторых странах цифры совсем другие, критические».

Глава государства также заявил, что зарплаты ниже МРОТ недопустимы и противоречат Конституции России.

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