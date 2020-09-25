Томский роддом №4 готовы переоборудовать под COVID

Сотрудники томского роддома №4 заявили о готовности переоборудовать его под COVID-госпиталь, сообщила в пятницу замглавврача учреждения Галина Крюковская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Вакцину от коронавируса завезли в Томскую область

«Если будет необходимо помочь в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, мы не откажем и не отойдем в сторону», – цитирует Крюковскую Минздрав региона.

Пока окончательное решение не принято, подчеркнули в ведомстве, но медики роддома готовы при необходимости приступить к работе в респираторном госпитале.

Ранее в томских СМИ появилась информация, что роддом перепрофилируют под COVID-госпиталь уже с октября.