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Томский роддом №4 готовы переоборудовать под COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Сотрудники томского роддома №4 заявили о готовности переоборудовать его под COVID-госпиталь, сообщила в пятницу замглавврача учреждения Галина Крюковская.

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«Если будет необходимо помочь в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, мы не откажем и не отойдем в сторону», – цитирует Крюковскую Минздрав региона.

Пока окончательное решение не принято, подчеркнули в ведомстве, но медики роддома готовы при необходимости приступить к работе в респираторном госпитале.

Ранее в томских СМИ появилась информация, что роддом перепрофилируют под COVID-госпиталь уже с октября.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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Nik3316

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Повторюсь: ЦитатаНечего тут конституцию шатать, все поправки уже внесены!