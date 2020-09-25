Вакцину от коронавируса завезли в Томскую область

Пробная партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-вак» поступила в Томскую область, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава региона.

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В регион доставлены 84 ампулы (на 42 дозы). Вакцинация начнётся с медиков – сотрудников скорой помощи и респираторных госпиталей.

«На данном этапе отрабатывается сам механизм доставки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с этим процессом, был готов оперативно принять партию вакцины в надлежащих условиях хранения», – сказано в сообщении.

Медицинские учреждения и транспорт, который используется для перевозки вакцины, должны быть оснащены термоконтейнерами, которые поддерживают температуру не выше минус 18 градусов.

Широкая вакцинация от коронавируса начнётся «по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований».