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Вакцину от коронавируса завезли в Томскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Пробная партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-вак» поступила в Томскую область, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава региона.

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В регион доставлены 84 ампулы (на 42 дозы). Вакцинация начнётся с медиков – сотрудников скорой помощи и респираторных госпиталей.

«На данном этапе отрабатывается сам механизм доставки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с этим процессом, был готов оперативно принять партию вакцины в надлежащих условиях хранения», – сказано в сообщении.

Медицинские учреждения и транспорт, который используется для перевозки вакцины, должны быть оснащены термоконтейнерами, которые поддерживают температуру не выше минус 18 градусов. 

Широкая вакцинация от коронавируса начнётся «по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований».

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