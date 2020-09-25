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Пересыхающие озера в Забайкалье наполнились водой. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Уникальные пульсирующие Торейские озера в Забайкалье считались пересыхающими. Но в сентябре водой наполнилось устье реки Ульдзы, которая несет свои воды к озерам, сообщила пресс-служба Даурского заповедника.

Небольшой рукав Ульдзы под названием Борохолой, о существовании которого многие уже и позабыли, всполошил жителей села Соловьевск. В его давно высохшем русле неожиданно появилась вода, и в таком количестве, что затопила и прилегающие угодья.

Ручейки, бегущие по ровной степи, явление уникальное, а местные жители стали свидетелями необыкновенного феномена – возрождения пульсирующих озер – Тореев.

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«Это важно и с экологической точки зрения, и просто с человеческой. Но мы так мало еще понимаем эти природные процессы, характерные для нашего юго-восточного Забайкалья», — сказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Даурского заповедника Олег Корсун.

За последнее столетие Тореи, крупнейшие озера Забайкальского края, пересыхали и наполнялись трижды. Документальные свидетельства позволили ученым вычислить их примерный пульс – 30-35 лет. За это время озера наполняются, оживают, а затем высыхают и засыпают.

«Тореи не случайно включены в список водно-болотных угодий международного значения. Даурский заповедник создавался в свое время именно ради сохранения множества обитающих здесь краснокнижных видов пернатых», — объяснил кандидат биологических наук, орнитолог, заместитель директора по научно-исследовательской работе Олег Горошко.



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