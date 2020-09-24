Прибывших из-за границы обязали изолироваться

Граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, должны находиться на домашней изоляции до получения результатов тестов на коронавирус, говорится в постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой.

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступает в силу с 24 сентября. В середине июля Россия отменила обязательную двухнедельную изоляцию для граждан, въезжающих в страну из-за рубежа. Приезжие должны были иметь подтверждающий отрицательный тест на COVID-19 или сдавать тест на коронавирус на территории страны. В постановлении главы Роспотребнадзора не уточнялось, где именно должны находиться люди с момента сдачи теста до получения результатов.

«Подозреваю, что будут следить через портал "Госуслуги", где человек вернувшийся из-за границы, должен опубликовать результаты теста в трехдневный срок. Согласно тексту постановления, предполагается, что человек приехал — сдал тест, и сидит дома. Видимо, самоизоляция при самом хорошем раскладе может занять трое суток», — цитирует РБК исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.