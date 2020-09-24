Новые правила поверки бытовых счетчиков вступили в силу в четверг — теперь единственным юридически значимым ее подтверждением станет электронная регистрация, сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Бумажные свидетельства о поверке счетчиков будут выдавать только по желанию пользователей, они будут носить информационный характер. «Вступившие в силу поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки и утверждения типов средств измерений, которая станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ», — сказал ТАСС Абрамов.
По его словам, без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») результаты метрологических работ будут не действительны.
Росстандарт также советует гражданам заранее запланировать на начало 2021 года поверку счетчиков, при этом стоит проверить на сайте Росаккредитации имеется ли у поверителя аккредитация. Весной правительство РФ перенесло плановые поверки всех счетчиков электроэнергии, газа и воды с этого года на начало следующего.