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Новые правила поверки бытовых счетчиков вступили в силу

Источник:
ТАСС
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Фото Sibnet.ru

Новые правила поверки бытовых счетчиков вступили в силу в четверг — теперь единственным юридически значимым ее подтверждением станет электронная регистрация, сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Бумажные свидетельства о поверке счетчиков будут выдавать только по желанию пользователей, они будут носить информационный характер. «Вступившие в силу поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки и утверждения типов средств измерений, которая станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ», — сказал ТАСС Абрамов.

По его словам, без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») результаты метрологических работ будут не действительны.

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Росстандарт также советует гражданам заранее запланировать на начало 2021 года поверку счетчиков, при этом стоит проверить на сайте Росаккредитации имеется ли у поверителя аккредитация. Весной правительство РФ перенесло плановые поверки всех счетчиков электроэнергии, газа и воды с этого года на начало следующего.

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