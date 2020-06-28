Эксперт рассказал о способах сэкономить на услугах ЖКХ

Несколько способов, позволяющих снизить расход ресурсов в квартире или доме, сократят затраты на ЖКХ в полтора-два раза, рассказал генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Во-первых, нужно приучить себя оплачивать счета вовремя. Любая неуплата в срок приводит к начислению пеней или штрафам. Во-вторых, нужно устанавливать счетчики потребления (на электроэнергию, газ и воду). Агентству.

«При имеющихся тарифах по расходу вполне возможно таким образом снизить потребление. Например, без счетчика воды в частном доме потребление рассчитывается по коэффициентам (в зависимости от числа проживающих и площади полива). Установка счетчика позволяет без излишней экономии воды сократить стоимость платежей за воду минимум в два раза (даже летом, когда воды расходуется больше)», — приводит агентство «Прайм» слова эксперта.

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Третий способ экономии — это установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон. Последнее необходимо, чтобы не допускать расхода тепла зимой. «Даже регулярное мытье светильников и плафонов, а также штор на окнах позволяет экономить — ведь тогда дневной свет проникает в помещение лучше, а для освещения достаточно менее мощной лампочки», — добавил он.

«Не стоит пытаться незаконно подключаться к различным сетям. Во-первых, это может привести к аварии как в помещении, так и на линии. Во-вторых, такие действия грозят весьма солидными штрафами по статье "Хищение ресурсов», — предупредил Минко.

В многоквартирном доме эксперт советует собственникам жилья активно принимать участие в решениях домоуправляющей компании, которая также должна работать в интересах жильцов, в том числе в вопросах экономии на услугах ЖКХ.