Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики

Закон об интеллектуальных приборах учета электроэнергии вступит в силу в России 1 июля 2020 года. Что умеют умные электросчетчики, кто и в какой срок их должен установить и как они помогут сэкономить на платежах за свет, рассказала замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко.

Сейчас счетчики электроэнергии устанавливают жители домов. Закон возложит эту обязанность на поставщиков и сетевые организации. При этом новые приборы учета по функционалу будут кардинально отличаться от старых.

«Это возможность почасового измерения потребления электроэнергии, мониторинг состояния, дистанционная передача данных с прибора учета, возможность дистанционного ограничения подачи электроэнергии, возможность предоставления всех услуг через личный кабинет», — сообщила Бондаренко в интервью ТАСС.

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По ее словам, требования к приборам — жесткие. «Если сейчас к интеллектуальным счетчикам каждый производитель относит приборы в силу своего разумения, называя его "умным", то с момента выхода постановления с минимальным набором требований к умным счетчикам станет известно, какие именно приборы учета действительно можно считать интеллектуальными», — отметила замминистра.

Бондаренко заверила, что переход на умные счетчики даст возможность сэкономить, «если потребители научатся пользоваться их функционалом». Они позволят смотреть в личном кабинете график потребления и подскажут, как можно оптимизировать свою нагрузку.

«Классический пример — включать посудомоечную или стиральную машину в ночное время, когда потребление электроэнергии ниже, соответственно, и цена на этот ресурс будет меньше, чем в часы пикового потребления», — пояснила она.

Штрафы и тарифы

Сэкономить на интеллектуальных приборах смогут и поставщики. «С установкой умного счетчика практически полностью исключается возможность самовольного подключения или вмешательства в работу прибора учета для сокрытия реального объема потребления. Ресурсоснабжающие организации будут видеть, кто именно не платит или платит недостаточно», — уточнила замглавы Минэнерго.

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Оснастить всех потребителей новыми приборами учета поставщики должны с 1 января 2022 года. Но сделать это они могут и раньше: после доработки старого счетчика до межповерочного интервала, либо выхода его из строя.

Закон предусматривает наказания для компаний, игнорирующих требования. Если счетчики после 1 января 2022 года не установят в течение трех-шести месяцев счета за электроэнергию будут выставляться по среднему значению.

Затем потребитель может вообще прекратить ее оплачивать. «Платить за поставленные ресурсы придется самой компании, кроме того, ей будет грозить штраф», — подчеркнула Бондаренко.

Несмотря на то, что расходы на установку включат в тариф, потребитель не понесет никакой дополнительной финансовой нагрузки. «Темп роста стоимости электроэнергии, заложенный в прогнозе социально-экономического развития, сохранится, и выше этого плана тариф на электроэнергию для потребителей из-за счетчиков расти не будет», — заключила замглавы Минэнерго.