Датчики и приборы: чем занят умный дом без хозяина?

Что делает дом, оставшийся без хозяина? Как реагирует на взлом двери или протечку трубы? А что творят домашние питомцы? Мы нередко с удивлением и легкой завистью смотрим в мобильный друга, который удаленно включает отопление или наблюдает за нагло развалившейся на диване собакой. Но не решаемся на автоматизацию своего жилья — считаем, что это сложно и дорого. Это заблуждение. Сегодня есть готовые решения, приспособленные к самостоятельной установке. Например, комплекты «Умный дом» от Ростелекома.

Ростелеком разрабатывает умный дом с 2017 года. Это система автоматизации квартиры или коттеджа, которая обеспечивает контроль, безопасность, комфорт и ресурсосбережение. Сегодня предлагаются несколько комплектов с различными наборами датчиков и устройств, а также совместимые камеры внутреннего и внешнего наблюдения.

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Кто пришел?

Комплект «Базовый» включает контроллер, датчики открытия дверей и окон и датчик движения.

Контроллер — это мозг системы. Он работает по протоколу Z-Wave, созданному специально для управления бытовой электроникой, и позволяет подключить до 230 устройств.

Контроллер подключается к интернету через кабельный канал или Wi-Fi. Работает от электросети, но также оснащен резервной батареей 1150 мАч, которая выручит в случае отключения электричества.

Датчики не требуют подключения к электросети, что не ограничивает их размещение в доме. Они работают от батарейки типоразмера CR123A, срок службы которой до двух лет.

Датчик открытия состоит из двух частей, его устанавливают на двери или окна, в зависимости от того, какой объект надо проконтролировать.

Датчик движения улавливает перемещения в радиусе двух метров.

Все датчики, кроме основной заявленной функции, измеряют температуру и освещенность. Это позволяет контролировать комфортность климата в квартире или загородном доме.

Информация со всех датчиков приходит в личный кабинет (приложение), где можно настроить способ оповещения — СМС, пуш-уведомления или уведомления на почту.

Горит или топит?

Расширенный набор «Умного дома» Ростелекома включает контроллер, датчики движения, открытия, протечки и дыма.

Датчик дыма выполнен традиционно для установки на потолке. Когда детектор улавливает дым, он начинает громко и настойчиво пищать и передает оповещение.

Датчик протечки предназначен для установки в ванной комнате или на кухне.

В обычном режиме передает данные о влажности, температуре, освещенности и уровне заряда батареи. Срабатывает, когда вода замыкает контакты на «щупе». Если случилась протечка, кроме оповещения в приложении, подает звуковой сигнал.

Управление светом и электричеством

Дополнить комплекты можно умными лампочкой и розеткой. У лампочки есть несколько режимов света, также меняется ее цветовая палитра.

Лампочку можно использовать в сценариях. например, связать с датчиком открытия, чтобы при входе в помещение загорался свет.

Умная розетка дистанционно отключается и подключается. Она замеряет силу тока, напряжение и потребляемую мощность.

Режим работы розетки также можно задать через приложение.

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